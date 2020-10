In arrivo oltre 15 milioni per la provincia di Alessandria

ALESSANDRIA - Per gli eventi alluvionali del 2019 l’Alessandrino potrà contare su uno stanziamento di 15.454.000 in arrivo dal Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea. E' la somma più importante destinata ad una provincia piemontese, dal momento che si tratta di stanziamenti legati ad un gran numero di interventi regionali: ben 148 su 315 per il ripristino della funzionalità idraulica dei territori colpiti dall'alluvione dell'autunno di due anni fa.



L’assessore regionale alla Difesa del suolo e Protezione civile Marco Gabusi ha sottolineato che le somme, già importanti, si sommano a quelle stanziate dal Dipartimento di protezione civile: "Stiamo verificando l’attivazione della medesima procedura per gli eventi del 2/3 ottobre 2020". Il governatore Cirio ha già incontrato di persona la presidente Ursula von der Leyen per chiedere di attivare nuovamente il fondo di solidarietà per la ricostruzione.

CAPOFILA IN UE

I soldi non serviranno solo al Piemonte, ma ad altre regioni europee colpite da eventi calamitosi, come Liguria e le francesi Rodano Alpi e Provenza-Alpi-Costa Azzurra, in modo da mettere insieme le aree confinanti colpite.

"Il Piemonte è una terra che non chiede mai nulla a nessuno, ma questa volta abbiamo bisogno che lo Stato e l’Europa siano al nostro fianco e ci sostengano", ha chiosato Cirio.