Le attività di orientamento del For.Al

PROVINCIA - Così come per la formazione, anche l’orientamento For.Al si è adeguato alla situazione di emergenza che stiamo attraversando.

Le orientatrici del For.Al hanno quindi contattato le scuole secondarie di primo grado per proporre, come di consueto, incontri orientativi, quest’anno a distanza, durante i quali presenteranno l’offerta formativa dando la possibilità ad allievi ed insegnanti di interagire per avere informazioni e per sciogliere eventuali dubbi.

Un’altra attività di orientamento è stata programmata con questa modalità: una settimana dedicata all’open day durante la quale gli allievi e le loro famiglie potranno prenotare un appuntamento (scegliendo se in presenza o a distanza) per visionare l’offerta formativa oltre e visitare la scuola, di persona o tramite video.

La sede di Casale, coordinata dalla neo responsabile di sede Giuse La Rosa, aspetta i ragazzi nella settimana dal 23 al 27 novembre così come la sede di Novi Ligure. Quella di Valenza invece aprirà le sue porte dal 30 novembre al 4 dicembre. Gli open day in presenza o virtuali si ripeteranno nel mese di gennaio. Le segreterie sono comunque a disposizione tutti i giorni per informazioni.

«For.Al intende raggiungere i suoi futuri allievi agevolando le famiglie - dichiara il presidente Alessandro Traverso - aprendo la scuola in sicurezza e nel rispetto della norme di sicurezza o portando la scuola direttamente a casa».