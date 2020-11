ALESSANDRIA - Continua il calo dei positivi in tutta la provincia: nelle ventiquattr'ore tra venerdì e sabato, infatti, Alessandria è scesa a quota 1.401 (-42), ma lo stesso trend è confermato nelle altre città centrozona, perché Novi Ligure è a 336 (-20), Casale Monferrato a 320 (-20), Valenza a 248 (-9), Tortona a 156 (-5), Acqui Terme a 150 (-8) e Ovada a 68 (-3).

In Piemonte realtà a due facce: ad esempio, sempre in discesa Torino, che arriva a un totale di 10.772 contagi (-287), così come Vercelli che arriva a 608 (-14), ma restano in salita Asti (1.054, +28), Novara (1.030, +1), Cuneo (846, +9), Biella (629, +3) e Verbania (363, +18).