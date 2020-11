Bus del Cit perde una ruota

SERRAVALLE SCRIVIA — Traffico bloccato nel centro di Serravalle Scrivia a causa di un singolare incidente occorso a un autobus di linea del Cit, che mentre percorreva via Roma diretto verso il cuore della città ha perso la ruota posteriore sinistra.

Fortunatamente l’autista è riuscito ad arrestare il mezzo senza perderne il controllo e ad evitare infortuni a se stesso e alle persone a bordo.

La fermata inattesa e obbligata nella stretta via Roma, la strada a senso unico che percorrono i veicoli provenienti da Arquata e diretti verso Novi Ligure, sta creando disagi alla viabilità: gli agenti della Polizia municipale stanno dirottando su strade alternative i veicoli, che stanno formando una lunga coda, mentre i meccanici del Consorzio intercomunale trasporti sono sul posto per cercare di riparare il guasto o rimorchiare automezzo incidentato.

L’autobus era stato sottoposto a revisione e al cambio degli pneumatici due mesi fa e questo particolare, confermato dall’azienda, rende misteriose le cause dell’incidente. Al momento non è esclusa l’ipotesi dolosa di un allentamento dei bulloni che fissano le ruote e per questo i dirigenti hanno preannunciato denuncia contro ignoti.