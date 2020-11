Fabbrocino senza censure in "Tv, sorrisi e ceffoni"

GAVI — “Tv, sorrisi e ceffoni” è lo spettacolo di stand up comedy scritto da Davide Fabbrocino e Giuseppe Della Misericordia e interpretato dall’attore gaviese. Le misure legate all’emergenza sanitaria hanno imposto il blocco totale del settore degli spettacoli, ma il comico e attore non si è dato per vinto e ha pubblicato lo spettacolo di irriverente comicità sul proprio canale Youtube.

«Mi faceva piacere condividere con voi l'ultima data del mio primo spettacolo di stand up comedy integrale, girato l'anno scorso a Cagliari, insieme ad amici e professionisti del mestiere che ringrazio molto» spiega Fabbrocino. “Tv, sorrisi e ceffoni” è uno spettacolo che parla della nostra società influenzata dai media e dai luoghi comuni, a volte con leggerezza, a volte con battute che arrivano come schiaffi. Una comicità intelligente che tratta argomenti scomodi senza veli né censure.

Le battute non risparmiano nessuno: italiani in patria e all'estero, boss mafiosi, mostri esibiti in televisione, reality show, terrorismo, sesso e ambientalismo.