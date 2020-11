In città c'è la Buona Destra Che chiede: stop alle strisce blu

NOVI LIGURE — Nasce a Novi Ligure il “Comitato per la Buona Destra”. È il terzo in Piemonte e il referente sarà Claudio Ricci. «Con la nascita di questo comitato, la Buona Destra punta ad avere una maggiore presenza sul territorio della provincia di Alessandria, entrando maggiormente a contatto con i cittadini, in modo da poterne rappresentare meglio le istanze», dice Ricci.

«In un’area importante sia dal punto di vista economico, che storico e culturale, è imprescindibile la presenza delle idee e delle proposte di Buona Destra, basati sui valori laici, liberali ed europeisti che ci contraddistinguono – dice ancora Ricci – Ci proponiamo di creare una nuova classe dirigente, competente e preparata, per guidare Novi Ligure e il Paese intero, attraverso le sfide che con il tempo ci troveremo ad affrontare».

Una prima proposta c’è già: «Rivolgiamo un appello a tutte le istituzioni locali affinché provvedano alla sospensione delle zone di sosta a pagamento. In un momento di forte crisi economica e sociale, una simile decisione permetterebbe di aiutare e tutelare il mondo del piccolo commercio di prossimità. Sospendendo le aree di sosta a pagamento, si andrebbe incontro alle esigenze di famiglie e cittadini che, sottoposti alle restrizioni di movimento in atto, potrebbero servirsi più facilmente delle attività commerciali dei propri comuni di residenza, senza ulteriori aggravi di costo».