Luminarie e decorazioni natalizie, è scontro sui costi

NOVI LIGURE — Cifra record per le luminarie e le decorazioni natalizie quest’anno a Novi Ligure. Il Comune ha investito quasi 40 mila euro. Poco meno di 27 mila euro sono stati spesi per la realizzazione dell’arredo urbano e delle luci nel centro storico (lavori affidati alla ditta Zenone di Mozzomerico, nel novarese). L’installazione delle luminarie aeree in corso Marenco e in viale Saffi, affidata alla ditta Guagliata di Genova, costerà 9.700 euro. In preventivo sono stati anche inseriti 3 mila euro per gli allacci elettrici e il consumo presunto di energia.

Le motivazioni di una spesa così ingente l’amministrazione comunale le ha messe nere su bianco nelle varie delibere: «Il lockdown costringe alcune attività economiche a chiusure parziali o totali delle proprie attività» e quindi è necessario che «nel periodo del Natale il nostro centro cittadino possa presentarsi il più attrattivo possibile», predisponendo «un arredo urbano natalizio con lo scopo di supportare le attività commerciali duramente colpite dalle limitazioni».

La cifra non è sfuggita all’opposizione, che durante il consiglio comunale di lunedì ha sollevato il problema. «Noi spendevamo molto meno e tra l’altro “coprivamo” anche il periodo di Santa Caterina – ha ricordato l’ex sindaco Rocchino Muliere – Sono favorevole a illuminare la città per le feste, ma questa somma è esagerata, soprattutto se confrontata con quanto il Comune ha stanziato per le attività economiche danneggiate dal coronavirus».

Dando una scorsa all’albo pretorio, emerge ad esempio come nel 2018 siano stati spesi 16.500 euro, e l’anno solo qualche centinaio di euro in più.

In consiglio comunale, il primo cittadino Gian Paolo Cabella ha spiegato che l’annullamento delle tradizionali manifestazioni natalizie ha consentito di spostare i fondi stanziati su altre iniziative, come le decorazioni e le luminarie natalizie: «Serviranno a dare un po’ di calore in questo periodo triste».