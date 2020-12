A7 riaperta dopo notte da incubo. Ma oggi torna la neve

ORE 14.00 — È stato nuovamente attivato il "piano neve" per le autostrade in provincia di Alessandria. In particolare sulla A7 è stato disposto il presidio dei caselli da parte delle forze dell'ordine. Sempre sulla A7 previsto anche il divieto di accesso ai mezzi pesanti. Lo riferisce la prefettura di Alessandria.

SERRAVALLE SCRIVIA — È stato riaperto questa mattina alle 7, dopo quasi 24 ore di blocco, il tratto appenninico dell’autostrada A7. Ora si viaggia in entrambe le direzioni, ma per automobilisti e camionisti quella appena passata è stata una notte da incubo, con centinaia di persone intrappolate in coda. I volontari della Croce Rossa e della Protezione civile sono intervenuti per portare bevande calde a chi era rimasto bloccato [nella foto, l’intervento a Serravalle].

La nevicata di ieri, peraltro ampiamente prevista, ha mandato in tilt le tratte gestite da Autostrade per l’Italia, con ripercussioni anche sulla viabilità ordinaria, soprattutto tra Arquata Scrivia e Novi Ligure. E oggi è attesa una nuova perturbazione, «con precipitazioni che potrebbero rivelarsi nevose fino a bassa quota, rischiando di creare ulteriori criticità», spiegano dalla Protezione civile, invitando a non muoversi se non strettamente necessario, anche in osservanza delle norme per contrastare il coronavirus.

Problemi anche sul fronte delle forniture elettriche. Dalla Protezione civile segnalano che ieri in provincia si è raggiunto un numero massimo di 4.700 utenze disalimentate. Ancora oggi ci sono centinaia di persone senza elettricità, come in alcune zone di Cassano Spinola e Gavazzana. A Carrosio i tecnici dell’Enel hanno installato un gruppo elettrogeno per ridare energia al paese dopo che la caduta di un albero in località Sermoria ha provocato l’interruzione della linea.