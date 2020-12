1893 banchi a rotelle nelle scuole della provincia

ALESSANDRIA - Sono stati consegnati in tutto il Piemonte 65 mila nuovi banchi monoposto e 23 mila "sedute innovative", ovvero i banchi con le rotelle. "Oggi le scuole hanno finalmente 2,4 milioni di banchi nuovi", commenta la senatrice Susy Matrisciano (M5S) la quale - in quanto rappresentante del governo - elogia i nuovi arredi nelle aule italiane.

In provincia di Alessandria sono arrivati 5706 banchi monoposto e 1893 banchi a rotelle, coprendo il 100% delle richieste. In Piemonte sono stati consegnati complessivamente oltre 65 mila banchi monoposto e oltre 23 mila "sedute innovative".

Sono i numeri forniti a metà dicembre, con le scuole che si stanno preparando quasi per chiudere per le vacanze natalizie, con classi già formate.

"Le sedute innovative migliorano la didattica in classe, favorendo, oltre al distanziamento, il lavoro di gruppo per il futuro", commenta la senatrice, "Fino a ieri migliaia di studentesse e studenti facevano didattica sugli stessi banchi dei nonni. Oggi il MoVimento 5 Stelle lascia in eredità alla scuola nuovi arredi dopo anni di immobilismo. Le nostre classi oggi hanno una fisionomia diversa. Non era mai successo e siamo orgogliosi di averlo fatto".