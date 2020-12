Addio a Fontana, figura storica della sinistra novese

BASALUZZO — Si è spento oggi all’età di 86 anni Giampiero Fontana, storico esponente della sinistra novese. Era ospite della casa di riposo Sant’Antonio, a Basaluzzo.

Fontana era stato per vent’anni consigliere comunale con il Partito Comunista (dal 1970 al 1990) e per una decina d’anni assessore con il sindaco Armando Pagella (dal 1976 al 1985). Era anche stato amministratore unico delle Acque e Sorgenti Novesi e presidente dell’Azienda Servizi Novesi, che negli anni Novanta, con grande lungimiranza, si stava già occupando di informatizzazione.

In tempi più recenti, aveva fatto parte del direttivo dei Democratici di Sinistra ed era stato tra i fondatori del Partito Democratico. In particolare, aveva contribuito a far crescere una nuova generazione di giovani dirigenti locali. Immancabile anche il suo contributo all’organizzazione della Festa dell’Unità, insieme a un altro compianto amministratore novese, Giacinto Smacchia.

Appassionato conoscitore del mondo dell’informazione, Giampiero Fontana aveva anche fatto parte del consiglio di amministrazione della Sic, la società che fino al 2018 è stata editrice del settimanale il novese e del nostro sito internet, novionline.

Giampiero Fontana (a sinistra) con un altro storico esponente della sinistra novese, Franco Soffiantini