Denunciato il camionista che ha bloccato la ferrovia

CARBONARA SCRIVIA - Gli Agenti della Polfer di Alessandria hanno denunciato un trentottenne bielorusso per interruzione di pubblico servizio in quanto, giovedì in tarda mattinata, nel percorrere un cavalcavia di strada Rotta (sulla linea ferroviaria Milano – Genova), all’altezza del Comune di Carbonara Scrivia, è uscito fuori strada con il proprio autoarticolato, finendo sulla scarpata a ridosso dei binari e provocando numerosi ritardi ai treni.

La linea infatti in un primo momento sembrava che potesse essere ripristinata in poco tempo ma l’orario previsto per la ripartenza è slittato via via fino alle tre del pomeriggio quando finalmente la circolazione è potuta riprendere. L’intervento del personale specializzato ha infatti permesso di ripristinare la piena funzionalità dei binari, ma non senza conseguenze sulla mobilità ferroviaria per tutto il pomeriggio: sono stati infatti segnalati dai viaggiatori e dai pendolari nelle stazioni lungo il percorso rallentamenti in entrambe le direzioni che andavano da un’ora fino a 100 minuti per quattro treni Intercity e due convogli regionali, mentre per altri quattro Intercity la scelta è stata di limitarli nel percorso liberando così tratte preziose per recuperare tempo. Nel tardo pomeriggio finalmente tutti i ritardi erano stati riassorbiti nella normale tabella di marcia e i treni hanno potuto ricominciare a viaggiare senza problemi.

Il cavalcaferrovia di strada Rotta era già stato protagonista di un incidente analogo due estati fa.