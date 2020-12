Coronavirus: in provincia 5 decessi, 84 nuovi casi e 365 guariti

ALESSANDRIA - Nella nostra provincia sono 84 i nuovi casi di positività al Covid comunicati dall'Unità di Crisi nel quotidiano aggiornamento. 5 i decessi, mentre si confermano numeri molto alti per quanto riguarda i guariti, addirittura 365 in più. In Piemonte poco più di mille casi, a fronte di un numero basso di tamponi, costante di ogni fine settimana. Si allenta ancora la pressione sulle strutture ospedaliere.

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1.011 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, pari al 12,1% degli 8.330 tamponi eseguiti. Dei 1.011 nuovi casi, gli asintomatici sono 398, pari al 39,4%. I casi sono così ripartiti: 217 screening, 481 contatti di caso, 313 con indagine in corso; per ambito: 141 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 53 scolastico, 817 popolazione generale.

Il totale dei casi positivi diventa quindi 185.538, così suddivisi su base provinciale: 16.306 (+84) Alessandria, 8895 Asti, 6407 Biella, 25.600 Cuneo, 14.475 Novara, 98.039 Torino, 6998 Vercelli, 6202 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 988 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1628 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono291 (- 13 rispetto a ieri).

I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.835 (- 22 rispetto a ieri).

Le persone in isolamento domiciliare sono 51.848

I tamponi diagnostici finora processati sono 1.757.469 (+ 8.330 rispetto a ieri), di cui 851.002 risultati negativi.

I DECESSI DIVENTANO 7088

Sono 36i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 5 verificatisi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale è ora di 7088 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1075 (+5) Alessandria, 424 Asti, 306 Biella, 766 Cuneo, 600 Novara, 3283 Torino, 336 Vercelli, 228 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 70 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

122.476 PAZIENTI GUARITI

I pazienti guariti sono complessivamente 122.476 (+ 2862 rispetto a ieri) così suddivisi su base provinciale: 9834 (+365) Alessandria, 6492 Asti, 3865 Biella, 15.363 Cuneo, 9003 Novara, 68.098 Torino, 4638 Vercelli, 3964 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 598 extraregione e 621 in fase di definizione.