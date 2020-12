Carro funebre (con bara) in sosta all'outlet

SERRAVALLE SCRIVIA - Sta scatenando un vivacissimo dibattito sui social il post della fotografia di un carro funebre, con bara e corona di fiori a bordo, in sosta nel parcheggio del Serravalle outlet.

Ma il dibattito che si sta scatenando più che sulla veridicità della notizia sulla quale nessuno solleva dei dubbi, è sull’opportunità della sosta in quel luogo durante ‘l’ultimo viaggio’.

C’è chi lo ritiene a dir poco inopportuno, chi imbarazzante, chi irrispettoso per i parenti della persona il cui feretro, presumibilmente, era dentro la bara che nella foto risulta ben visibile all’interno del carro funebre.

Nel dibattito c’è chi sostiene che l’autista dell’automezzo insolitamente in sosta nel parcheggio del Serravalle outlet, potrebbe aver avuto un bisogno fisiologico urgente. Tra le varie supposizioni formulate, quella apparentemente più credibile sostiene che si tratta di un viaggio verso la Sardegna per la sepoltura e che l’autista del carro funebre, probabilmente in netto anticipo rispetto all’ora in cui era previsto l’imbarco al porto di Genova, abbia pensato di fare sosta all’outlet dove l’insolita presenza è stata notata e ha fatto scalpore.