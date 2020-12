Buoni spesa, a gennaio nuova tranche con i soldi avanzati

NOVI LIGURE — La distribuzione dei buoni spesa per l’emergenza Covid è andata bene e a gennaio dovrebbe essere erogata una seconda tranche di aiuti. «I buoni sono stati forniti a 330 nuclei familiari, per un importo complessivo che sfiora i 64 mila euro», ha detto il sindaco Gian Paolo Cabella in consiglio comunale. La protezione civile nazionale però aveva messo a disposizione 159 mila euro, «quindi a gennaio faremo una nuova distribuzione», ha spiegato il primo cittadino.

Cabella ha anche risposto alle critiche per i tempi ristretti concessi per la richiesta (meno di 5 giorni) e le modalità (solo online). «Volevamo distribuire i buoni spesa prima di Natale – ha affermato – La maggior parte delle persone che poteva aver diritto ai buoni disponeva degli strumenti informatici necessari. I pensionati sono meno avvezzi a queste modalità, è vero, ma sono tendenzialmente esclusi dalla distribuzione dei buoni perché essi spettano alle persone economicamente danneggiate dal lockdown».

Dall’opposizione, Rocchino Muliere (Democratici) ha chiesto di coinvolgere le associazioni di volontariato e i sindacati, «per essere sicuri di erogare i buoni a tutti i cittadini bisognosi».