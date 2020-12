Coronavirus, nella case di riposo torna il sereno

NOVI LIGURE — Alla casa di riposo Don Beniamino e alla residenza per anziani di salita Bricchetta è tornato il sereno. La buona notizia è stata data dal sindaco Gian Paolo Cabella lunedì sera in consiglio comunale.

«La Rsa di salita Bricchetta è “covid free”. Sono stati eseguiti i tamponi sugli ospiti e sui dipendenti e sono tutti negativi», ha detto il primo cittadino di Novi Ligure.

Quanto alla residenza Don Beniamino di Crosa della Maccarina, «la casa di riposo sta tornando a funzionare, anche gli anziani che per sicurezza erano stati inviati ad altre strutture ora stanno rientrando a Novi».

Intanto in città scendono i dati del contagio da coronavirus. In base all’ultimo bollettino ufficiale, quello di ieri, i positivi residenti in città sono 103 (il picco massimo è stato registrato il 19 novembre con 388 malati).

All’ospedale San Giacomo la situazione è stazionaria: risultano occupati 47 posti letto per Covid ma nessuno è in terapia intensiva (4 pazienti sono in terapia semintensiva e 43 in posti di media intensità).