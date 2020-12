Tragedia: si getta dal ponte sullo Scrivia tra Serravalle e Cassano, inutili i soccorsi

SERRAVALLE - ORE 13 - Tragedia a Cassano Spinola questa mattina verso le 10,30. Un uomo di circa 65 anni si è gettato dal ponte lungo la strada 35 dei Giovi finendo nel sottostante torrente Scrivia.

Sul posto, con i carabinieri della stazione di Cassano Spinola, sono intervenuti i vigili del fuoco e le equipe sanitarie del soccorso di emergenza 118, ma per l’uomo che ha messo in atto un gesto disperato non c’è stato nulla da fare. È morto dopo un volo di circa 25 metri, sui sassi dell’alveo del torrente.

Le procedure di riconoscimento sono ancora in corso, sembra si tratta di un novese. Il ponte (nella foto sotto) da dove si è lanciato è a poche decine di metri dalla strada provinciale numero 153 che collega Cassano Spinola con Novi Ligure.

ORE 12 - Sono ancora in corso le operazioni di soccorso a un uomo a cura dei Vigili del Fuoco di Novi e Alessandria con la squadra Saf Speleo Alpino Fluviale al ponte sullo Scrivia tra Serravalle e Cassano.

Sul posto ci sono anche gli operatori del 118 e i Carabinieri.