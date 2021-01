'Coppilive': dal Museo dei Campionissimi un omaggio speciale

NOVI LIGURE - Domani, 2 gennaio, non si può andare al Museo dei Campionissimi per l'omaggio a Fausto Coppi nel 61° anniversario della morte. E, allora, è il Museo a entrare in tutte le case e a raggiungere gli appassionati su computer, tablet e telefonini. Con 'CoppiLive', dalle 16, un evento da seguire sul canale youtube del Comune di Novi: sarà un confronto a più voci, soffermandosi soprattutto su due anni, il 1941, quando la carriera di Fausto rallenta e poi quasi si ferma perché, dopo la vittoria del primo Giro d'Italia, nel 1940, la guerra ha interrotto l'attività agonistica, e il 1951, quando il Campionissimo vive la tragedia della morte di Serse, medita anche il ritiro, ma risale in bici e da uomo che affronta le salite volando prepara il trionfale 1952, quello della secoda doppietta Giro - Tour.

La vità in più di Fausto

Spazio anche alla presentazione dei nuovi libri usciti in questa ultime settimane, fra cui "Una vita in più. Gli anni immaginati del Campionissimo", venti racconti, di autori diversi, che immaginano Fausto come se il 2 gennaio 1960 i medici avessero trovato i rimedi giusti e la sua esistenza fosse continuata. Un gioco letterario nato anche per sottolineare l'eternità di Coppi.

All'incontro, dalle 16, interveranno Marina e Faustino Coppi, i giornalisti Emanuele Dotto, Beppe Conti e Mimma Caligaris, l 'ex corridore e commentatore tv Silvio Martinello, il team manager di Overall Tre Colli Massimo Subbrero, il sindaco Gian Paolo Cabella e l'assessore alla cultura Andrea Sisti. Presenta Luciano Asborno.

