Coronavirus, contagi in risalita: proseguono i controlli

NOVI LIGURE — Contagi leggermente in risalita a Novi Ligure. Secondo l’ultimo dato ufficiale disponibile, quello di domenica 10 gennaio, le persone positive al coronavirus residenti in città sono 77, cinque in più del giorno precedente. Nel corso dei primi giorni del 2021, il numero dei malati si è tenuto tra le 70 e le 80 unità. Il picco massimo è stato raggiunto a metà novembre e ha fatto registrare 388 positivi.

All’ospedale San Giacomo risultano occupati 43 posti letto per Covid: 4 in terapia semintensiva e 39 di media intensità; nessuno in terapia intensiva.

Intanto proseguono i controlli della polizia municipale: in poco più di due mesi, dal 1° novembre 2020 al 7 gennaio 2021, gli agenti al comando di Armando Caruso hanno effettuato controlli su 894 persone e 270 attività commerciali.

In provincia di Alessandria le persone finora positive dall’inizio della pandemia sono in totale 18.774; il numero totale di decessi è pari a 1.252. I contagi sono in risalita in tutti i centri zona: Alessandria 318 (+14), Casale Monferrato 123 (+6), Tortona 66 (+4), Acqui Terme 61 (+6), Valenza 45 (+1), Ovada 15 (+4).