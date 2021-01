Gioielli artistici, fondi per i restauri a Cabella e Borghetto

CABELLA LIGURE — Ci sono anche la chiesa di San Lorenzo a Cabella Ligure e la parrocchia di San Vittore a Borghetto Borbera tra i 135 gioielli artistici e architettonici del Piemonte e della Valle d’Aosta che saranno restaurati grazie ai 2,4 milioni di euro di contributi assegnati dalla Fondazione Crt.

A Cabella, i fondi serviranno per il restauro e il risanamento conservativo dei prospetti e delle pareti interne della chiesa di San Lorenzo Martire. A Borghetto invece è previsto il restauro di due sculture lignee policrome rappresentanti la Madonna del Rosario. Sempre per restare intorno a Novi, tra i progetti finanziati c’è anche il restauro e il consolidamento della chiesa della Ss. Trinità, a Bosco Marengo.

Obiettivo del progetto della Fondazione Crt è recuperare beni immobili e mobili – campanili, facciate, pavimentazioni, tele, statue, libri, arredi lignei – sottoposti a tutela, e promuovere la conoscenza e la piena fruizione dei luoghi da parte di fasce sempre più ampie di pubblico. Saranno quindi aperti nei prossimi mesi 135 cantieri che coinvolgeranno oltre 250 imprese medio-piccole del territorio.

«Il progetto unisce al valore culturale anche quello economico-occupazionale, particolarmente significativo in questo momento di estrema difficoltà per il Paese, restituendo fiducia, speranza e una prospettiva di ripartenza: l’apertura dei cantieri per il recupero delle opere, infatti, creerà nuove opportunità di lavoro», afferma il presidente della Fondazione Giovanni Quaglia.

Con i 135 del 2021, salgono a oltre 2.700 i beni fatti rinascere dalla Fondazione Crt, con un investimento di oltre 45 milioni di euro.