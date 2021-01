Buoni spesa, a febbraio altra tranche di aiuti per le famiglie

NOVI LIGURE — Sarà erogata intorno a metà febbraio la seconda tranche di buoni spesa Covid: lo ha comunicato ieri sera in consiglio comunale la responsabile delle Politiche sociali Marisa Franco. L’assessore ha fatto sapere che giovedì la giunta comunale approverà il nuovo bando per l’erogazione dei fondi. A seguire, ci saranno circa due settimane di tempo per presentare le domande. Dopo il vaglio degli uffici, ci sarà la distribuzione degli aiuti.

L’assessore ha detto che il bando sarà trasmesso anche a tutte le associazioni di volontariato e di categoria, per diffondere il più possibile l’informazione tra le persone che potrebbero avere bisogno degli aiuti.

Nel frattempo si è conclusa l’istruttoria per il “Bonus Novi”, il contributo del valore massimo di mille euro che il Comune ha deciso di consegnare alle attività commerciali, imprenditoriali e artigianali danneggiate dal coronavirus. Su 186 domande presentate, ne sono state accettate 145; 41 sono state respinte.

Il servizio completo sul Novese in edicola a partire da giovedì 21 gennaio