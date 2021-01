Buoni spesa, al via le richieste: c'è tempo fino all'11 febbraio

NOVI LIGURE — A partire da questa mattina, mercoledì 27 gennaio, sul sito del Comune di Novi Ligure è possibile avviare la pratica telematica per richiedere i buoni spesa per l’emergenza Covid. La domanda va presentata entro giovedì 11 febbraio dai nuclei familiari la cui situazione reddituale si è modificata a causa del coronavirus.

I buoni saranno erogati con priorità a coloro che non sono già assegnatari di un sostegno pubblico e si potranno utilizzare esclusivamente per generi alimentari, con divieto di acquisto di super alcolici. Potranno essere utilizzati presso esercizi commerciali convenzionati, il cui elenco, già pubblicato sul sito del Comune di Novi Ligure, verrà aggiornato in caso di nuove adesioni.

I richiedenti devono risiedere nel Comune di Novi Ligure e che può essere presentata una sola domanda per ogni nucleo familiare. Le autocertificazioni saranno trasmesse alla Guardia di Finanza per i successivi controlli. Le modalità per il ritiro dei buoni verranno comunicate dopo la verifica delle richieste pervenute.

Per coloro che non possono presentare la domanda online in autonomia sarà possibile avere supporto tramite l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (piano terreno del Palazzo Municipale in piazza Dellepiane). L’ufficio riceve su appuntamento da concordare telefonicamente al numero 0143 772277 o tramite email all’indirizzo urp@comune.noviligure.al.it. In alternativa è possibile contattare la sede novese della Coldiretti in via Mazzini 50/C, ai seguenti recapiti: tel. 0143 75440, cell. 366 9271168 email andrea.piccaluga@coldiretti.it.