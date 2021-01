Travolta da un ramo mentre taglia un albero: 40enne grave all'ospedale

SERRAVALLE - Infortunio sul lavoro: una donna di 40 anni, E.T., è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Alessandria in seguito alle gravi ferite riportate durante lavori di manutenzione al verde che stava eseguendo in via Ospedale Vecchio, a Serravalle. La donna stava tagliando un albero quando è stata travolta e ferita da un ramo. La 40enne è la titolare di una ditta individuale (con sede in Val Borbera) che aveva in appalto la manutenzione del verde pubblico. Contuso in modo lieve anche un altro operaio (anche lui titolare di una ditta individuale) che si trovava con lei.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Serravalle Scrivia, i Vigili del Fuoco, gli operatori del 118 e i tecnici dello Spresal dell'Asl Al che stanno indagando sulle cause dell'incidente e le eventuali responsabilità.