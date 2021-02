Biblioteca, riapre la sala prestiti per la scelta dei libri

NOVI LIGURE — Con l’inserimento della Regione Piemonte in zona gialla, la biblioteca civica di via Marconi 66 a Novi Ligure riapre i servizi al piano superiore e le sale tornano, in parte, a fruizione dell’utenza. La biblioteca sarà aperta al pubblico il martedì e il giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30, mentre il mercoledì e il venerdì solo al mattino sempre dalle 9.30 alle 12.30; lunedì e sabato i giorni di chiusura.

Saranno attivi i consueti servizi di prestito e sarà consentito l’accesso alla sala prestiti per la scelta dei libri rispettando le ormai note norme igieniche. Nei corridoi saranno predisposti tavoli singoli per lo studio in sede, il cui accesso sarà contingentato su prenotazione oppure in base alla disponibilità del momento. Le postazioni verranno sanificate dopo l’utilizzo e i lettori dovranno usare obbligatoriamente la mascherina per tutto il tempo di permanenza nella struttura.

Al momento non è ancora disponibile la consultazione, la lettura delle riviste e dei quotidiani e l’accesso alle postazioni internet. Continua a essere attivo il servizio “Libri al volo” che consente di prenotare telefonicamente, via mail o tramite la pagina Facebook della biblioteca i libri desiderati e ritirarli direttamente senza code e attese.