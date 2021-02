Famiglie 2.0, vicini a bimbi e genitori nonostante la pandemia

NOVI LIGURE — Tre appuntamenti con il centro “Famiglie al futuro 2.0”, attivo a Novi Ligure dalla fine del 2019. Per restare vicino ai genitori e ai bambini in questo periodo di grande difficoltà, il centro propone una serie di servizi a distanza per le attività di gruppo (laboratori artistici e spazi di confronto) e mantiene attivo il servizio di consulenza psicologica ed educativa con la possibilità di colloqui anche in presenza.

Ogni settimana sulla pagina Facebook “Famiglie al futuro 2.0” verrà dato spazio alla creatività, proponendo attività creative, lavoretti fantasiosi, storie da ascoltare e filastrocche da leggere da poter condividere nel fine settimana. I prossimi laboratori artistici on line sono in programma giovedì 11 febbraio (il tema sarà il circo di carnevale), 18 febbraio (frutta nella preistoria) e 25 febbraio (un po’ di mare in casa).

Ogni lunedì, dalle 9.00 alle 12.00, è disponibile uno spazio d'ascolto psicologico ed educativo, rivolto a genitori e insegnanti di bambini tra zero e 6 anni. Al martedì, tra le 17.00 e le 18.00, è previsto un gruppo d'incontro online tra genitori. Per informazioni e iscrizioni: email famiglie.azimutcoop@gmail.com, telefono 0143 1438041 o 392 9073785. Il centro famiglie è stato promosso dall’amministrazione comunale e dalla cooperativa sociale Azimut.