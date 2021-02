Rifiuti, la nuova differenziata arriva in centro storico

NOVI LIGURE — La nuova raccolta differenziata “porta a porta” arriva anche nel centro storico di Novi Ligure. Da lunedì 15 febbraio, infatti, inizierà la consegna a domicilio dei nuovi bidoni provvisti di tag elettronico da parte degli operatori di Gestione Ambiente. Per informare i residenti, ogni giovedì mattina sarà allestito un gazebo, che si potrà trovare alternativamente in via Roma (di fronte al civico 120), oppure in via Girardengo all’angolo con corso Marenco.

La consegna dei nuovi cassonetti andrà avanti tutti i giorni, escluso solo la domenica, dalle 8.00 alle 19.30. Dopo un secondo passaggio a vuoto, gli operatori lasceranno nella casella della posta un avviso con un numero di telefono da chiamare per concordare una nuova consegna a domicilio e l’indirizzo delle sedi dove potersi recare per ritirare personalmente il kit. Per i condomini con difficoltà di spazio, saranno adottate soluzioni ad hoc.

Chi vuole, al posto del bidone dell’umido, potrà chiedere la compostiera (e otterrà uno sconto quando si passerà alla tariffa puntuale). Il contenitore del vegetale sarà fornito solo su richiesta, perché il servizio da quest’anno diventerà a pagamento.

La data di avvio del nuovo sistema di raccolta differenziata verrà comunicata in seguito. Da quel momento, si dovranno esporre solamente i nuovi cassonetti.