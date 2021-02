Campionissimi, giovani e cultura per la ripartenza del museo

NOVI LIGURE — È tutto pronto per la riapertura del Museo dei Campionissimi, a Novi Ligure. Da domani i visitatori potranno tornare nelle sale espositive, ma solo per tre pomeriggi alla settimana: martedì, mercoledì e giovedì dalle 15 alle 18. Seguendo la linea tenuta dalle altre strutture della regione, per la prima settimana l’ingresso al Museo dei Campionissimi sarà gratuito.

Ma la novità più importante riguarda le numerose proposte culturali che si protrarranno fino a marzo. Domani alle 15 è in programma la conferenza “La stampa 3D e il restauro di una statua da processione: come le nuove tecnologie vengono impiegate per il restauro”. Mercoledì alle 10.45 al museo ritornano gli incontri del Festival delle conoscenze, organizzate dalla Fondazione Acos. Giovedì 11, alle 15, altra conferenza su “I tesori sacri dalla collezione civica e l’oratorio della Santissima Trinità: quando arriva il Barocco in provincia?”.

«L’apertura nei giorni feriali ha portato a ripensare il ruolo del Museo in funzione della città e delle categorie, soprattutto i giovani, che in questo periodo di pandemia sono maggiormente a rischio di povertà educativa a causa dell’assenza di stimoli e opportunità», spiegano dall’amministrazione comunale.

Ogni attività avrà la durata di due ore, con massimo 20 partecipanti che dovranno necessariamente prenotarsi (tel. 0143 772266, email museodeicampionissimi@comune.noviligure.al.it). Le attività per i ragazzi verranno svolte dal personale del museo in collaborazione con l’associazione culturale PerCorsi.

Dalla settimana prossima le attività saranno rivolte al pubblico giovanile (suddiviso in tre fasce di età), si svolgeranno tutte alle 15 e avranno un costo di 5 euro. Al martedì gli incontri saranno riservati ai bambini tra gli 8 e gli 11 anni e saranno dedicati alla Costituzione italiana. Per i bambini tra 11 e 13 anni invece sono pensati gli eventi del mercoledì e il tema principale saranno le lingue straniere. Infine al giovedì appuntamenti con i ragazzi tra i 14 e i 17 anni e con la conoscenza della storia dell’arte.