Girardengo, 43 anni dopo

CASSANO - La corona del comune di Cassano, i fiori del comune di Novi, anche Castellania rappresentata alla cerimonia per Costante Girardengo a 43 anni dalla scomparsa che, come ricorda la pronipote Michela, avvenne in un giorno in cui la provincia era sotto una forte nevicata che, però, non impedì a moltissime persone di dare l'ultimo saluto al primo Campionissimo.

Cerimonia semplice, in cimitero, davanti alla cappella dove il 'Gira' riposa, presenti anche alcuni familiari, Gianni Gugliada per l'associazione 'Fausto e Serse Coppi a Castellania', l'assessore cassanese Gino Bottaro, Gianni Malfettani e Chiara Vignola da Novi.

Fra pochi minuti, alle 18, il ricordo sarà online, sulla pagina youtube del Comune di Novi: un evento dal Museo dei Campionissimi, con la regia di Chiara Vignola, introdotto dall'assessore Andrea Sisti, con la partecipazione di Marco Pastonesi, dei nipoti Costanza, Elena e Costantino, dei pronipoti Michela e Alessandro, e di Massimo Poggio, Gualtiero Burzi e Davide Iacopini, che reciteranno alcuni passi della pièce 'Quella sera al vel d'hiver', la storia dei Girardengo e di Sante Pollastro, "due campionissimi, uno della rivoltella, l'altro della bicicletta - come sottolinea Poggio - E la bicicletta è sempre vita". Modera Mimma Caligaris, giornalista del Piccolo.