'I Cinghiali' pedalano fino a Castellania

NOVI LIGURE - "Da quando il Piemonte è tornato in zona gialla, abbiamo ricominciato a pedalare in gruppo". Ma gli agonisti della scuola Mtb I Cinghiali di Novi, la società presieduta da Luigi Fiorone, non hanno mai smesso di allenarsi, da gennaio di nuovo lezioni e allenamenti seguendo il Dpcm, dopo un periodo di lavoro individuale. Programma cambiato, per il momento non è stata attivata la collaborazione con Atletica Novese e Aquarium, che restano però partner speciali

Per il debutto il gruppo ha scelto di arrivare fino a Castellania, dopo la presentazione, senza pubblico, nell'area dove sorgerà la nuova 'scuola' per gli appassionati di mountain bike, in viale Pinan Cichero.

Molte le competizioni già in calendario per gli agonisti, in tutte le categorie, e I Cinghiali scalpitano: agli undici agonisti, fino alla categoria esordienti, sono stati aggregati anche alcuni giovanissimi, che passeranno di categoria nel 2022 e hanno la possibilità di ambientarsi nel clima della gara, Il vivaio sta crescendo e il gruppo di chi gareggia potrà allargarsi già durante la stagione, aggiungendo i più piccoli.

Dopo il primo incontro e dopo aver svelato tutti i componenti del team, subito in sella fino a Castellania, 'tempio' del ciclismo italiano e internazionale, per rendere omaggio al Campionissimo.

Gamba sciolta,che gira bene, e condizione più buona per il debutto: il 28 il primo esame, ad Albenga.