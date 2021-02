Dolcezza stellare, la pasticceria Elvezia protagonista in tv su Cake Star

NOVI LIGURE — Questa sera alle 21.15 su Real Time si potrà vedere la puntata di “Cake star”, il reality show che vede protagoniste tre pasticcerie in gara fra loro. I partecipanti di questa sera sono l'Elvezia di Novi Ligure che gareggerà con la pasticceria Dolce Vito di Spinetta Marengo e la pasticceria Zoccola di Alessandria.

«È stata un’esperienza bellissima - dice Matteo, proprietario insieme a mamma Stefania e papà Filippo dello storico locale aperto una sessantina di anni fa dal nonno Mario Demicheli - Faticosa certamente ma comunque assolutamente positiva. Sono poi lieto del fatto di essere stato scelto fra le centinaia e centinaia di pasticcerie in Italia, è stata ed è una grande soddisfazione personale».

Sulla puntata che andrà in onda stasera, girata nell’ottobre scorso, è tutto top secret. Quindi non possiamo svelare in anticipo chi sarà il vincitore, ma in città ovviamente si tifa per i novesi. «I conduttori, Katia Follesa e Damiano Carrara - continua Matteo - sono stati davvero molto professionali e gentilissimi. Come da regolamento ho eseguito due preparazioni: una proposta da noi e l’altra dal cliente speciale».

Matteo ha ereditato la passione dal nonno e dal papà, con grande orgoglio porta avanti la tradizione di famiglia. Le prelibatezze dell’Elvezia, in primis l’olandesina, nascono da una ricerca certosina dei prodotti che Matteo segue personalmente «la qualità della materia prima è fondamentale, nulla è lasciato al caso»