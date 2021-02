Rifiuti, al via il "porta a porta" al quartiere G3

NOVI LIGURE — Da lunedì 8 marzo prenderà il via il nuovo sistema di raccolta rifiuti “porta a porta” nella zona 2a di Novi Ligure, che comprende il quartiere G3, via Bixio e la zona del Museo dei Campionissimi. Da lunedì 15 marzo verranno ritirati i vecchi contenitori nelle vie già servite dal porta a porta (vanno esposti in strada, vuoti, entro domenica 14 marzo).

Nella settimana dall’8 al 13 marzo sarà ancora possibile esporre i vecchi contenitori così da svuotarli completamente, ma seguendo sempre il nuovo calendario dei passaggi di raccolta. Poi, dal 15 marzo andranno esposti solo i bidoni nuovi provvisti di tag elettronico.

Chi non avesse ancora ricevuto il kit dei nuovi cassonetti per la raccolta porta a porta, potrà ritirarlo sabato 6 marzo dalle 8.30 alle 13 in piazza Moro. Chi non potesse caricare i contenitori sull’auto potrà chiedere la consegna a domicilio.