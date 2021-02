Inizia la consegna dei buoni spesa

NOVI LIGURE - Completata la verifica delle richieste dei buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari, l’amministrazione comunale di Novi Ligure ha reso noto il calendario della consegna, che sarà effettuata da venerdì all'Urp al piano terreno del palazzo municipale in piazza Dellepiane.

Per evitare assembramenti, è stato predisposto un calendario che suddivide i richiedenti in base alla lettera iniziale del proprio cognome. Venerdì, dalle 9 alle 13, potranno ritirare i ticket i soggetti con iniziale del cognome dalla lettera ‘A’ alla ‘D’. Lunedì 1° marzo (dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16) toccherà a chi ha l'iniziale del cognome dalla lettera ‘E’ alla ‘N’, mentre martedì 2 marzo - stesso orario - toccherà a coloro i quali hanno l'iniziale del cognome dalla lettera ‘O’ alla ‘Z’.

Chi non potrà, può concordare il giorno del ritiro contattando direttamente l’Urp del Comune ai numeri 0143 772207 e 800 702811 (numero verde) oppure inviando una mail all'indirizzo urp@comune.noviligure.al.it.

I buoni potranno essere utilizzati esclusivamente per generi alimentari, con divieto di acquisto di super alcolici, ed essere spesi in esercizi commerciali convenzionati il cui elenco, pubblicato sul sito istituzionale del Comune, verrà aggiornato in caso di nuove adesioni.