Gestione ambiente apre due nuovi sportelli

Si amplia l'offerta di Gestione Ambiente per fornire informazioni e chiarimenti agli utenti dei comuni di Alluvioni Piovera, Basaluzzo, Capriata d’Orba, Carezzano, Carrosio, Cassano Spinola, Castellazzo Bormida, Fraconalto, Francavilla Bisio, Fresonara, Isola Sant'Antonio, Molino dei Torti, Pontecurone, Pozzolo Formigaro, Predosa, Sale, Sardigliano, Serravalle Scrivia, Villaromagnano, Viguzzolo e Voltaggio sulla nuova fattura che è stata loro recapitata; in accordo con le amministrazioni comunali, l'azienda ha infatti attivato degli sportelli temporanei nel tortonese e nel novese:

• per i cittadini di Sale e Molino dei Torti nei giorni di lunedì 8 marzo dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e venerdì 12 marzo dalle ore 8.30 alle ore 12.30 presso il locale Comunale in via Marconi 45 a Sale;

• per i cittadini di Serravalle Scrivia nei giorni di martedì 9 marzo dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e martedì 16 marzo dalle ore 8.30 alle ore 12.30 nella Sala consiliare del Comune.

Si ricorda, comunque, a tutti i cittadini che è possibile anche rivolgersi agli ecosportelli di Gestione Ambiente a Novi Ligure presso la sede comunale di via Paolo Giacometti, 22 al piano terra (ex URP) - aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 13; a Tortona presso la sede Asmt lungo la ex Ss 35 dei Giovi, 42 (angolo via Don Goggi) - aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 13; chiamando il numero verde gratuito 800.085.312, o scrivendo una e-mail a tariffa@gestioneambiente.net - servizi attivi dal lunedì al giovedì dalle ore 14 alle ore 17.

Si chiede cortesemente a tutti di seguire le misure di sicurezza e di tutela della salute, quindi indossare la mascherina e mantenere la distanza di sicurezza al fine di evitare assembramenti.