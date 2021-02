Abbandona i rifiuti in strada: sorpreso dagli abitanti e multato

FRANCAVILLA BISIO — Ha provato a liberarsi di alcuni rifiuti abbandonandoli lungo la strada per Basaluzzo, ma è stato visto da uno degli abitanti che ha annotato il numero di targa dell’auto e l’ha segnalato all’ispettore ambientale di Gestione Ambiente, Gesualdo Russo. Per il trasgressore, residente a Francavilla Bisio, stamattina è così scattata una multa di 100 euro.

Un paio d'anni fa, era stato il sindaco di Francavilla in persona a "beccare" un uomo che gettava i rifiuti mentre percorreva la strada in auto.

«Non ci stancheremo mai di ricordare che non ha alcun senso abbandonare i rifiuti nei fossi, per strada, nei campi – dicono da Gestione Ambiente – Ci sono i bidoni stradali (suddivisi per frazione merceologica) e nelle zone già avviate con il nuovo sistema di raccolta differenziata “porta a porta” ogni utente ha i propri contenitori».

Esistono inoltre diversi centri di raccolta – uno peraltro è proprio a Francavilla – dove poter conferire gratuitamente i rifiuti urbani differenziabili. Per gli ingombrati, c’è un servizio gratuito di ritiro sotto casa su prenotazione (numero verde 800 085 312).

Dalla società annunciano che «i controlli sul territorio per l’identificazione dei “trasgressori” che abbandonano rifiuti» continueranno, «al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell’ambiente di rifiuti».