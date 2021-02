In viaggio nello spazio, per capire come difenderci dagli asteroidi

NOVI LIGURE — Il prossimo appuntamento di “Spazio alla Conoscenza” – la rassegna organizzata a Novi Ligure dall’istituto Ciampini Boccardo – è con Stefania Soldini, docente di Ingegneria spaziale all’università di Liverpool, consulente presso l’agenzia spaziale giapponese e componente di due team di ricerca della Nasa e dell’Esa.

Oggi, venerdì 26 febbraio alle 17.30, Stefani Soldini sarà in diretta streaming sul canale Youtube dell’Istituto Ciampini Boccardo, attraverso il quale i docenti Mauro Bisio e Corrado Campisi presenteranno l’evento agli studenti delle scuole novesi e a tutti gli appassionati di ricerca spaziale, grazie al prezioso supporto di alcuni studenti.

Docente in Ingegneria spaziale presso l’università di Liverpool dal 2019, è stata ricercatrice presso l’agenzia spaziale Giapponese, la Jaxa. Dal 2016, fa parte del team d’ingegneria della missione Hayabusa-2 e dal 2020 fa parte del team Esa-Hera e del team Nasa-Dart. Ha conseguito il dottorato di ricerca all’università di Southampton in Inghilterra dopo aver completato nel 2011 la laurea in Ingegneria spaziale al Politecnico di Milano.

L’ingegnere, esperta di astrodinamica e meccanica celeste, tratterà il tema delle missioni interplanetarie, a partire dal successo giapponese Hayabusa-2, a quelli di Esa-Hera e di Nasa-Dart, mettendo in evidenza le azioni di difesa da parte del pianeta Terra da possibili asteroidi in collisione. La seconda parte dell’incontro in streaming sarà inoltre dedicato alle “vele solari”, cioè le navicelle spaziali che sfruttano l’energia del sole, per approdare alle rotte dei satelliti per una maggiore comprensione di come si possa viaggiare nello spazio, un viaggio alla scoperta di traiettorie, congiunzioni solari e asteroidi.