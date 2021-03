Ha con sé una bici rubata: denunciato per ricettazione

NOVI LIGURE - I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Novi Ligure hanno denunciato in stato di libertà per ricettazione un 21enne marocchino con pregiudizi di polizia, poiché trovato in possesso di una bicicletta da corsa di notevole valore risultata provento di furto.

I Carabinieri hanno fermato il giovane a bordo di una bicicletta mentre ne trainava una seconda, di cui non era in grado di giustificare il possesso. La bicicletta trainata è stata pertanto recuperata e trattenuta, così come il marocchino, per gli accertamenti necessari.

Al fine di rintracciare il proprietario della bicicletta è stata diffusa la notizia del rinvenimento sui media locali e sui social network, anche grazie alla collaborazione dei commercianti e dei gruppi amatoriali di ciclismo. Il proprietario, accortosi dell’asportazione solo il giorno seguente, ha denunciato il furto avvenuto nel garage condominiale.

La bicicletta è stata pertanto restituita al legittimo proprietario e il marocchino denunciato per il reato di ricettazione.