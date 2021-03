Distrutto dal fuoco il tetto della casa dell'ex vice sindaco Carmen Guido

BOSIO - Un furioso incendio è divampato questa mattina nell’abitazione di Carmen Guido. Le fiamme hanno distrutto il tetto prima di essere domate dai vigili del fuoco accorsi con uomini e mezzi da Novi Ligure e Alessandria. Pare che il fuoco si propagato dalla canna fumaria, ma sono ancora in corso le verifiche. Il lavoro dei Vigili del Fuoco è durato oltre quattro ore.

La villa si trova in via Circonvallazione, ed è l’abitazione di Carmen Guido, ex vice sindaco del paese. Nel 2018 la donna ha perso il marito Luca Grosso, rimasto schiacciato dal trattore che stava guidando in un vigneto dell’azienda di famiglia.

La famiglia Guido è titolare dell’azienda vitivinicola ‘La Smilla’ che ha la cantina nel centro storico di Bosio e i vigneti nelle impervie colline che abbracciano la zona di produzione del vino Gavi docg e del dolcetto doc di Ovada.