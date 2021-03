Croce Verde, 2 mila servizi e 103 volontari: da oggi con "Certificato di qualità"

ARQUATA SCRIVIA — La Croce Verde Arquatese ha ottenuto il Certificato Sistema Qualità Uni En Iso 9001.2015 sull’efficienza e l’efficacia del modello organizzativo e gestionale. Il Certificato Sistema Qualità Uni En Iso 9001.2015 definisce i requisiti di un sistema di gestione per la qualità per una organizzazione e la Croce Verde Arquatese ha dimostrato efficienza nei diversi ambiti e un’attenzione particolare per il settore della formazione dei propri volontari.

Il presidente della Croce Verde Arquatese, Armando Gotta: «Quando sei anni fa iniziai il mandato da presidente della Croce Verde Arquatese trovai un bel gruppo di volontari che, nello svolgere i loro servizi quotidiani, garantivano la missione della nostra Associazione di Pubblica Assistenza. Facendo tesoro della mia esperienza lavorativa iniziai una progressiva trasformazione dell’Associazione orientandola alla programmazione del servizio e alla qualità. Successivamente con la consulenza di Anpas Comitato regionale Piemonte abbiamo intrapreso il percorso della certificazione Sistema Qualità Uni En Iso 9001.2015 aggiornando le nostre procedure e gli standard in linea sia con le norme relative ai sistemi di gestione sia con le norme specifiche di settore».

«Abbiamo inoltre sottoscritto il codice etico dell’Anpas Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze finalizzato a garantire comportamenti e procedure responsabili volti a prevenire attività illegittime o illecite, a migliorare l’efficacia, la trasparenza e la qualità dell’azione volontaria, a soddisfare i bisogni della collettività. La Croce Verde Arquatese arriva così a ottenere il Certificato Sistema Qualità Uni En Iso 9001.2015. Ringrazio Guglielmo Del Pero, Riccardo Anselmino e Marco Grechi di Anpas Piemonte e il consulente Claudio Zanforlin che ci hanno accompagnato e sostenuto in questo percorso ed Enrico Montabone auditor della società Globe di Torino per la verifica e certificazione», conclude Gotta.

La Croce Verde Arquatese può contare sull’impegno di 103 volontari, di cui 26 donne, e due dipendenti grazie ai quali annualmente svolge circa 2 mila servizi. Si tratta di trasporti in emergenza-urgenza 118, servizi socio sanitari, assistenza a eventi e manifestazioni con una percorrenza di circa 71 mila chilometri.