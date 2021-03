Pernigotti, lavoratori in piazza con i colleghi della Cerutti

CASALE MONFERRATO — I dipendenti della Pernigotti di Novi Ligure saranno oggi al fianco dei colleghi della Cerutti di Casale Monferrato, l'azienda meccanica che ha interrotto l'attività e messo i lavoratori in cassa integrazione a zero ore. Una vicenda analoga a quella che nel 2018 aveva coinvolto l'azienda dolciaria novese.

«Oggi saremo in piazza Castello a Casale con una delegazione di lavoratori e lavoratrici della Pernigotti – fa sapere il segretario provinciale della Uila Uil Tiziano Crocco – Conosciamo bene il dramma che stanno passando le maestranze della Cerutti perché è lo stesso vissuto dai dipendenti della Pernigotti. Non dobbiamo, non dovete lasciarli da soli, partecipate numerosi. Nel nostro piccolo cercheremo di addolcire la mattinata con i nostri cioccolatini».

A Casale, poi, i lavoratori dell'azienda novese sono particolarmente legati: qui, in occasione della Festa della Polizia 2019, vennero premiati per aver gestito mesi di occupazione della fabbrica senza mai causare problemi di ordine pubblico.