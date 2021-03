La proloco ha deciso: Fiera delle Palme annullata anche quest'anno

POZZOLO FORMIGARO — A gennaio la proloco di Pozzolo Formigaro si è attivata per organizzare la Fiera delle Palme, uno degli appuntamenti più di successo della primavera. Nel 2020 non si era tenuta perché era scattato il lockdown nazionale. E anche quest'anno, purtroppo, la manifestazione non ci sarà.

«Avevamo già contattato gli ambulanti che erano davvero molto felici di partecipare ma il nuovo dpcm del Governo Draghi ci impone uno stop – dice Giancarlo Goggi - Certo siamo amareggiati, speravamo di poter ritornare un po’ alla normalità, avevamo anche pensato a un percorso così che non si formassero code e assembramenti ma ci dobbiamo arrendere».

La situazione è critica per tutti ma gli amici della proloco non si abbattono e stanno pensando e progettando qualche altra iniziativa per l’estate. Non si esclude di poter promuovere qualche itinerario con visite guidate, sempre che la diffusione della pandemia rallenti la sua corsa e che, con la bella stagione, si possa essere un poco più liberi negli spostamenti.

«Ci stiamo muovendo con cautela – continua Goggi – perché tutto dipende dai futuri dpcm governativi che, a loro volta, si basano sull’andamento dei contagi. Oggi non siamo in grado di dire cosa potremo fare. Noi come gruppo rimaniamo uniti e in contatto, pronti a organizzare manifestazioni come in passato».