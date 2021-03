Covid e bimbi: ecco cosa fare perché i più piccoli non siano "gli ultimi"

NOVI LIGURE — La rassegna “Novi d’autore” prosegue oggi con Daniele Novara, tra i più noti pedagogisti italiani di questi ultimi anni. In tempi più sereni, la biblioteca civica aveva ospitato un suo partecipatissimo incontro con famiglie e insegnanti. Il tema del suo intervento, che verrà ora presentato via web, è strettamente attinente al momento che stiamo vivendo ed è stato esplorato nel libro “I bambini sono sempre gli ultimi. Come le istituzioni si stanno dimenticando del nostro futuro” (Milano, Bur, 2020).

L’appuntamento in streaming è per venerdì 19 marzo, dalle 18, sul canale YouTube del Comune.

Daniele Novara ha lanciato l’allarme sulla scuola durante la pandemia con una riflessione ad ampio raggio sui più giovani nel nostro Paese e su cosa dovrebbero fare genitori, educatori e politici per rimettere infanzia ed educazione al centro del dibattito. Il suo libro potrà essere prenotato prossimamente per il prestito bibliotecario.

“Novi d’autore” continuerà con “Pigliare occhi, per aver la mente. Dante, la Commedia e le arti figurative” di Laura Pasquini. La presentazione sarà disponibile dalle 18 di giovedì 25 marzo, sempre sul canale Youtube del Comune.