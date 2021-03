Vaccini stop? Non è colpa della corsa Milano - Sanremo

NOVI LIGURE - Sabato e domenica non saranno effettuate vaccinazioni anti Covid-19 all’hub di Novi Ligure, ma la colpa non è della corsa ciclistica Milano-Sanremo e del suo passaggio in viale dei Campionissimi, dove c’è il centro fieristico ‘Dolci terre di Novi’ che ospita il centro vaccinale, bensì di riprogrammazione susseguente al momentaneo blocco del vaccino Astra Zeneca.

L’Asl Al non ha programmato vaccinazioni per il weekend a Novi Ligure perché i vaccini Pfizer a disposizione servono per effettuare la seconda somministrazione a chi ha ricevuto la prima dose del vaccino tre settimane fa.

Ieri l’Ema ha spiegato che il vaccino AstraZeneca è sicuro ed efficace e che i benefici sono sicuramente superiori ai rischi, pertanto da oggi l’Asl Al può riprendere a riprogrammare le vaccinazioni tenendo conto della disponibilità delle dosi. La convocazione delle persone che hanno diritto alla vaccinazione deve avvenire almeno due giorni prima: di conseguenza, le inoculazioni con AstraZeneca riprenderanno lunedì. L’Asl Al ha informato che nella telefonata di conferma della convocazione per la somministrazione dell’antidoto al Covid-19 indicherà il tipo di vaccino che sarà somministrato.

Se in settimana non fosse esploso il caso AstraZeneca domani mattina il centro vaccinale di Novi Ligure sarebbe rimasto chiuso per evitare assembramenti all’esterno e le vaccinazioni recuperate nel pomeriggio con raddoppio delle linee di somministrazione.