Maxi panchina anche a Novi, ma per ora si può vedere solo sul web

NOVI LIGURE — Anche Novi Ligure ha la sua “big bench”, o meglio, una maxi panchina. Dove? Nell’area conosciuta dai novesi come “La Benzina” ossia l’ex deposito carburanti al servizio dell’aeroporto di Novi fino alla seconda Guerra Mondiale e ceduto a un privato nel Duemila.

L’area, ormai completamente a verde, è diventata il sito “Da Birillo” e ospita da ormai quasi vent’anni alcuni animali domestici e soprattutto cinque asinelli. L’intenzione del proprietario, ovviamente quando sarà finita la pandemia, è di rendere disponibile l’area agli amici per feste private, possibilità di campeggiare, giochi per bambini, avvistamento animali selvatici.

Leggi anche Panchine giganti, la prima della val Lemme sarà a Bosio

Per il momento, se volete vedere la maxi panchina, dovete accontentarvi di farlo on line visitando la pagina web predisposta da Carla Vicente Rojo. Il manufatto non fa parte del circuito "Big Bench Community Project", che – per rimanere nei dintorni di Novi – ha installato le panchine giganti a Bosio e Mornese.