Infarto stronca Carmelo Suffanti, il "custode" dei Campionissimi

NOVI LIGURE — È morto improvvisamente ieri sera a Novi Ligure Carmelo Suffanti, operaio comunale e “custode” del Museo dei Campionissimi e del centro fieristico Dolci Terre. Suffanti, che avrebbe compiuto 61 anni tra pochi giorni, è stato stroncato da un infarto.

Sarebbe dovuto rientrare al lavoro questa settimana: da una ventina di giorni era in ferie per recuperare gli straordinari svolti. Carmelo Suffanti era infatti un dipendente sempre attivo, volenteroso e pronto a dare una mano, nonostante non gli mancasse poi molto alla pensione.

Così viene ricordato da Chiara Vignola, direttrice del Museo dei Campionissimi: «In questi ultimi 15 anni, una persona preziosa ci ha aiutato, con dedizione, serietà e riservatezza a mettere in atto idee e progetti. Instancabile, ci ha sempre supportato con un lavoro operativo fondamentale».

Suffanti aveva lavorato ai servizi cimiteriali, poi al Cit, la società di trasporto locale, e infine era approdato al settore che si occupa di eventi e turismo, diventando un po’ il custode delle strutture comunali di viale dei Campionissimi. Era originario di Piazza Armerina (Enna), città di cui amava profondamente l'arte e la cultura. Lascia la moglie Antonella Comunian, il figlio Andrea e la sorella Silvana. I funerali saranno celebrati mercoledì alle 10.30 nella chiesa di Sant'Antonio; rosario domani alle 19.00 nella medesima chiesa.