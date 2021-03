Covid, a Serravalle i test rapidi si fanno con la Croce Rossa

SERRAVALLE SCRIVIA — Tamponi rapidi per l’individuazione del coronavirus, accessibili a tutti e quasi “sotto casa”. A Serravalle Scrivia infatti la Croce Rossa ha organizzato una mattinata in cui sarà possibile, previa prenotazione, sottoporsi al test rapido per il Covid.

Sabato 3 aprile, dalle 9.00 alle 11.00, presso la sede della Cri in piazza Carducci 3 sarà allestita una postazione per i prelievi, che saranno a cura dell’infermiera professionale (e volontaria della Croce Rossa) Ramona Iancu. Il costo della prestazione è di 20 euro. «Svolgerò i test a titolo gratuito – spiega Ramona – Tutto l’incasso infatti sarà destinato alle attività emergenziali della Cri legate alla pandemia».

Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere al numero 348 9888964. I test rapidi proseguiranno anche nei giorni seguenti. Chiamando sempre lo stesso numero telefonico, si potrà concordare un’altra data o un altro orario. Le prenotazioni possono anche essere effettuate su internet, compilando l'apposito modulo.