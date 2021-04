Biblioteca Arecco, proposte a tema e laboratori creativi online

PASTURANA — In zona rossa le biblioteche chiudono nuovamente le loro porte fisiche, ma molte cercano di mantenere aperte quelle virtuali, come la biblioteca Arecco di Pasturana, che da poco ha inaugurato la nuova sala per bambini e ragazzi. Spiega Giuseppina Maria Pomero, assessore alla Cultura: «La sala per ora non può essere usata dall’utenza, ma cerchiamo di essere comunque presenti. Rivolgendo particolare attenzione ai bambini, ci siamo “spostati” sui canali social Instagram e Facebook. Le iniziative di lettura ad alta voce, che la biblioteca ha sempre messo in campo per i più piccoli, sono state tradotte in video digitali e integrati con piccoli laboratori e tutorial di lavoretti creativi preparati da Alessia, la nostra volontaria».

Da questa settimana parte una serie di appuntamenti fissi che si auspica proseguano in presenza. Sabato 3 partono “Le avventure dell'Eco del Roditore”: lettura di un libro di Geronimo Stilton, 30 pagine per volta, al quale segue un laboratorio online o, se possibile, su doppio canale in presenza e online. Il 2, 4 e 5 aprile iniziativa dal titolo "Libri di cioccolato", con due storie al giorno e laboratorio a tema.

Conclude l'assessore Pomero: «Il nostro obiettivo è continuare a creare proposte letterarie a tema e laboratori che possano coinvolgere i bimbi, e suggerire momenti creativi da condividere con i genitori. Siamo come sempre aperti e disponibili ad accogliere i suggerimenti degli utenti. Vogliamo continuare ad essere presenti per la collettività, con modi nuovi e originali».