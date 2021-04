Litiga con la sorella e la morde: arrestato

VOLTAGGIO - Sta suscitando sconcerto e incredulità a Voltaggio, Carrosio e in tutta la val Lemme, la notizia dell’arresto di un uomo di 43 anni, reo di aver morsicato la sorella al culmine di una lite, pare per questione di soldi.

I protagonisti della vicenda sono molto conosciuti nei due paesi, 700 abitanti il primo, 500 il secondo. Sembra che tra M.A.B., l’uomo arrestato dai carabinieri, e la sorella sarebbe scoppiata una lite a Voltaggio, pare per una questione di soldi.

Durante la discussione l’uomo, che abitualmente vive a Carrosio, avrebbe perso le staffe, alzato le mani nei confronti della sorella e in un impeto d’ira l’avrebbe addirittura morsicata.

Nel frattempo sono arrivati i carabinieri che hanno diviso i due litiganti e portato via il fratello.