Quattordicenne confuso vaga per la stazione: riaccompagnato a casa dalla Polfer

NOVI LIGURE - A Novi Ligure gli agenti del Posto Polfer hanno rintracciato, in prossimità dei parcheggi all’interno dello scalo ferroviario, un quattordicenne in ciabatte che appariva confuso e non sapeva dare spiegazioni sul perché si trovasse in quel luogo. Accompagnato presso gli uffici di polizia è emerso che il minore si era allontanato volontariamente dalla propria abitazione nella serata precedente. Tranquillizzato e rassicurato è stato riaffidato alle cure del padre.