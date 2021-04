Nuovi nati, la biblioteca regala un libro di ninne nanne

NOVI LIGURE — Dalla biblioteca civica di Novi Ligure parte l’idea di raggiungere i bambini in un modo nuovo e diverso e ora l’iniziativa sta per prendere il volo. Grazie alla collaborazione con l’ufficio di Stato civile e l’assessorato alla Pubblica istruzione, si torna a dare il benvenuto ai bebè nati da coppie residenti in città. I genitori riceveranno infatti un libro in dono proprio nel momento di registrazione della nascita.

Una raccolta di ninne nanne in diverse lingue, dove ogni famiglia potrà trovare, al bisogno, quella giusta o impararne di nuove.

Un altro progetto, già inserito nel programma “Nati per Leggere”, è quello di consegnare un secondo albo dono ai bimbi che entrano nella scuola dell’infanzia, nell’intento di favorire il loro approccio al libro e alla lettura e, allo stesso tempo, contribuire al contenimento del gap educativo socio-culturale di alcune fasce di popolazione.

«All’inizio della pandemia – ricorda l’assessore alla Pubblica istruzione, Andrea Sisti – per non perdere i contatti con i bambini e aiutarli a trascorrere serenamente il tempo dell’isolamento sociale, la nostra biblioteca aveva pubblicato “Storie in viva voce”, una pagina on line dedicata appositamente ai più piccoli e alle loro famiglie. Restavano però fuori i nuovi nati e i piccolissimi. Ora – conclude Sisti – attraverso queste due belle iniziative vogliamo lanciare un positivo segnale di ripresa partendo, ancora una volta, dai bambini, il nostro futuro».