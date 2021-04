I miti del ciclismo eroico raccontati da cinque “Nipoti d’arte”

NOVI LIGURE — Con le grandi classiche del Nord e l’imminente partenza del Giro d’Italia, che quest’anno vedrà svolgersi ben cinque tappe nel territorio piemontese, per gli appassionati di ciclismo si apre uno dei momenti più affascinanti e ricchi di spettacolo dell’intera stagione.

Il Museo dei Campionissimi di Novi si sta preparando a questi appuntamenti e da qualche settimana è già presente in piazza San Carlo a Torino nello store di Biraghi, sponsor della corsa rosa, con alcuni pezzi della propria collezione e una promozione per i futuri visitatori. Ma le novità non finiscono qui.

Oggi, alle ore 18, sul canale YouTube del Comune di Novi Ligure, è in programma la diretta streaming di "Nipoti d’arte", originale talk show con protagonisti i discendenti dei grandi campioni del ciclismo eroico.

Per parlare dei grandi miti del passato ma anche del futuro di questa affascinante disciplina sportiva si collegheranno con il museo novese: Michela Moretti Girardengo (bisnipote di Costante Girardengo), Giulia Coppi (nipote di Fausto e figlia di Faustino Coppi), Gioia Bartali (nipote di Gino Bartali), Giovanni Ferrari Cuniolo (bisnipote di Giovanni Cuniolo, campione tortonese di inizio '900), Giovanni “Giangerbi” Barbero (nipote del “Diavolo Rosso” Giovanni Gerbi).

Le imprese eroiche del Diavolo Rosso sono state di recente narrate nel volume “Diavolo rosso. Anima di fuoco” dato alle stampe per le edizioni Caosfera dal pronipote di Gerbi, il mimo, regista e drammaturgo Giorgio Boccassi

L’evento, al quale parteciperà anche l’assessore allo Sport Andrea Sisti, sarà condotto dalla giornalista Mimma Caligaris.