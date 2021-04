Maglietto, la visita è virtuale: su Youtube il museo senza segreti

NOVI LIGURE — A Novi Ligure, in frazione Merella, è attivo da tempo il museo dell'Apicoltura all'intero della struttura del Maglietto. Sul canale Youtube del Gruppo Acos è stato pubblicato un video che approfondisce storia e attività della struttura museale.

Angela Bisio (presidente) spiega, in questo tour virtuale, da dove viene il miele, come lo si raccoglieva due secoli fa e come si raccoglie oggi e l'importanza delle api per il nostro ecosistema. Seguiranno dei video dove verrà presentata la collezione di francobolli di tutto il mondo sul tema delle api.

Nell’ambito delle iniziative legate a Novi 700 Dante”, il Maglietto di strada Cuniolo ospita inoltre la mostra “Dantedì e le api nella letteratura”, esposizione di francobolli, libri, cartoline e articoli di giornali. L’ingresso è su prenotazione telefonando al numero 349 4388834. Informazioni scrivendo una mail all’indirizzo di posta elettronica info@maglietto-noviligure.it o visitando il sito web dedicato alla struttura museale.